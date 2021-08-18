Зустріч №3 в історії протистояння команд. Раніше кияни двічі здобували впевнені сухі перемоги. Де дивитися матч Інгулець – Динамо онлайн? У прямому ефірі гру показує канал "Футбол 1". Там же о 18:45 почне свою роботу студія УПЛ ONLINE. Крім цього, зустріч можна переглянути на платформі oll.tv. Матч, як і онлайн-трансляція Інгулець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Звітні суперники почали сезон діаметрально протилежно. Команда Луческу тріумфувала в усіх 3 поєдинках, а в разі перемоги зрівнялася б із сенсаційним лідером (лише Десна виграла 4 матчі). Петровці ж – єдиний клуб, що програв тричі поспіль без набраних очок.

Інгулець – Динамо: анонс матчу УПЛ

Луческу робить кілька змін після попередньої зустрічі в чемпіонаті. Гармаш, Сидорчук, Шапаренко і Де Пена міняють Раміреса, Андрієвського, Шепелєва і Раміреса. Останній, до слова, навіть у заявку не потрапив, хоча відзначився голом та асистом у матчі проти Миная. Натомість сьогодні місце на вістрі атаки знову дісталося Гармашу – досвідчений півзахисник остаточно змінив свою позицію. В Інгульця змін трохи менше. Шуст у воротах, Шишка і Бартуловіч у середині поля.

Інгулець: Шуст – Полегенько, Бен Салем, Ковальов, Опанасенко – Шарай, Шишка, Запорожець, Козак, Бартуловіч – Сітало

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Жерсон, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Шкурін, Кендзьора