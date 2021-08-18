Встреча №3 в истории противостояния команд. Ранее киевляне дважды уверенно добывали сухие победы. Где смотреть матч Ингулец – Динамо онлайн? В прямом эфире игру показывает канал "Футбол 1". Там же в 18:45 начнет свою работу студия УПЛ ONLINE. Кроме этого, за встречей можно следить на платформе oll.tv. Матч, как и онлайн-трансляция Ингулец – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Отчетные соперники начали сезон диаметрально противоположно. Команда Луческу победила во всех 3 поединках, а в случае победы сравнялась бы с сенсационным лидером (только Десна выиграла 4 матча). Петровцы же – единственный клуб, проигравший три раза подряд без набранных очков.

Ингулец – Динамо: анонс матча УПЛ

Луческу делает несколько изменений после предыдущей встречи в чемпионате. Гармаш, Сидорчук, Шапаренко и Де Пена меняют Рамиреса, Андриевского, Шепелева и Рамиреса. Последний, к слову, даже в заявку не попал, хотя отметился голом и ассистом в матче против Миная. Зато сегодня место на острие атаки снова досталось Гармашу – опытный полузащитник окончательно сменил свою позицию. У Ингульца изменений чуть поменьше. Шуст в воротах, Шишка и Бартулович в середине поля.

Ингулец: Шуст – Полегенько, Бен Салем, Ковалев, Опанасенко – Шарай, Шишка, Запорожец, Козак, Бартулович – Ситало

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Жерсон, Леднев, Сидклей, Тымчик, Шкурин, Кендзера