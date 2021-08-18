Зустріч між Інгульцем і Динамо став черговим яскравим уособленням непотрібності Регламенту для УПЛ. Матч 4-го туру мали провести минулими вихідними, однак кияни попросили керівництво ліги перенести поєдинок – "товарняк" з Інтером у суботу був для них важливішим. З аналогічних причин "біло-сині" добилися перенесення матчу 1-го туру з Минаєм. Клуб живе за власним календарем, надаючи перевагу топовим спарингам.

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Інгулець же повинен був зіграти з Динамо у Кропивницькому, але петровці добилися перенесення у Київ – Олександр Поворознюк бажає відкрити новий стадіон вже у другому колі поєдинком проти гранда. Кияни благородно погодились, але їм довелося "переїхати" на стадіон імені В. В. Лобановського. НСК "Олімпійський" зараз недоступний через підготовку концерту до Дня Незалежності.

Динамо надзвичайно потужно почало чемпіонат, розгромивши Верес, впевнено перегравши Зорю й здобувши спокійну перемогу над Минаєм. Підопічні Мірчі Луческу шикарно контролювали хід зустрічей через велику кількість горизонтальних передач із високою точністю, тримали високий темп, розбивали інтенсивний пресинг, домінували в єдиноборствах і приймали нетривіальні рішення на останній третині поля. Команда забиває не менше двох разів за матч, а в останній грі вдалося ефективно інтегрувати Раміреса – в активі венесуельця гол+пас.

Втім, у футболі киян були помітні певні неприємні нюанси. Вони виявляли вразливість до контратак, допускали грубі помилки в центральній зоні й працювали досить нестабільно. Прагматичне володіння змінювалось нервовою грою на зустрічних курсах, позиційним атакам не вистачало моментів, а той же Циганков ще не увійшов в сезон повноцінно. УПЛ вибачає ці недоліки, але спаринги з Інтером та Фенербахче в повній мірі продемонстрували всі слабкості "біло-синіх". Особливо важко було в Мілані, де Динамо мало чим відрізнялося від Миная – хоча італійці грали впівноги.

Сьогодні підопічним Мірчі Луческу потрібна виключно перемога, адже необхідно не відставати від Десни й утримувати відрив у три очки від Шахтаря. Благо, суперник у чемпіона не такий страшний, як Інтер – Інгулець стартував у новому сезоні з трьох поразок та різницею голів 2:9. Кривдниками виступили Шахтар, Зоря та Десна, причому від луганців команда пропустила аж 5 голів. Це дещо виправдовує Сергія Лавриненка, адже проти класу не попреш, однак розібраному Минаю ця проблема не завадила відібрати очки у "мужиків".

Не можна сказати, що петровці демонстрували ганебний футбол. Вони до останнього боролися з "гірниками" за нічию й непогано виглядали в Чернігові, а у матчі проти Зорі "козаки" зробили аж 25 дотиків у штрафному – а якби на матчі був VAR, то на табло горіли б 2:3 до 80-ї хвилини. Колектив старається, пручається, огризається хорошими дальніми ударами й непогано комбінує, але взяти очки на характері поки що не вдається.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов, Бурда, Каргбо (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Динамо

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Бен Салем, Ковальов, Павлов, Опанасенко – Шарай, Коробенко, Запорожець, Козак – Сітало

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Рамірес

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

В попередньому сезоні кияни двічі зустрічалися з Інгульцем. Вдома вони знищили петровців, а от на виїзді підопічні Мірчі Луческу провели дуже слабку з тактичної точки зору гру – "козаки" організували купу контратак і навіть забили з офсайду. Втім, навіть за слабкого футболу Динамо перемогло з різницею в два голи. Клас є клас.

У новому сезоні "біло-сині" не стали слабшими, чого не скажеш про команду Сергія Лавриненка. Саме тому варто ставити на впевнену перемогу чемпіона.

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