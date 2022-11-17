Рік тмоу Інгулець став одним із чотирьох клубів УПЛ, якому вдалося відібрати очки у Динамо. Петровці стали в один ряд з Шахтарем, Ворсклою та Зорею, що багато говорить про рівень тодішньої команди Мірчі Луческу. Всі вже якось і забули, що кияни минулої зими завершили на другій позиції, тримаючи чемпіонський темп за всіма показниками.

Існує спокуса сказати, що нинішнє Динамо може тільки мріяти про такий рівень. Втім, турнірна ситуація не така вже й критична. Так , "біло-сині" йдуть п'ятими в таблиці, а до Шахтаря 7 очок – колись подібний розрив означав кінець боротьби за чемпіонство, однак нині усі конкуренти киян будуть регулярно оступатись. До першої позиції дістатись складніше, але СК Дніпро-1 зі своєю короткою лавкою ризикує втратити частину свого 12-очкового гандикапу.

Підопічним Мірчі Луческу необхідно тільки регулярно перемагати. Протягом трьох турів поспіль це вдавалося – вони розбили Кривбас, Чорноморець та Олександрію із сумарним рахунком 9:2. Здавалося, що команда хоча б згадала про свою перевагу в класі, реалізовуючи її. Проблема крилась в тому, що окрім класу за плечима Динамо нічого не було.

"Біло-сині" все так же погано просували м'яч на чужу третину й робили занадто мало дотиків у чужому штрафному. Реально небезпечних моментів було не більше трьох за гру, а центрбеки постійно підставляли партнерів дурними обрізками чи вилученнями. Не дивно, що такий футбол вилився у нульову нічию з Колосом у попередньому турі.

Мірча Луческу видав одразу тисячу відмазок, в чому причина невдачі, але факт залишається фактом. Динамо грає на рівні середняка, не демонструючи жодних ознак прогресу. Нині ніхто не може сказати, що ось сьогодні кияни точно здобудуть перемогу. Навіть нинішній Інгулець для "біло-синіх" небезпечний суперник.

Реально, чим петровці гірші за Колос чи ту ж Ворсклу? "Козаки" сьогодні точно так же закриються у низькому блоці, час від часу вибігаючи у контратаки – благо, динамівці дарують м'яч супернику регулярно. Цей колектив вже зупинив СК Дніпро-1, розписавши бойову нічию (2:2), а у позаминулому турі "аграрії" перемогли Зорю (1:0).

На тлі таких результатів якось вже й не хочеться згадувати про жахливі статистичні показники Інгульця. Після поразки від Металіста 1925 команда впала на дно таблиці, а за очікуваними очками вона йде чотринаднцятою. За 11 турів забити вдалося забити всього 9 голів, а за гостротою створених моментів "козаки" взагалі найгірші в УПЛ.

Як показав сезон, навіть за таких умов Інгулець здатний створювати серйозні труднощі лідерам. Втім, сьогодні у петровці є одна страшна проблема. Колектив залишився без Сергія Лавриненка – головного тренера звільнили, попри обіцянку Олександра Поворознюка ніколи цього не робити. До матчу з Динамо "аграріїв" тренує Младен Бартуловіч, у якого за плечима тільки півроку асистентської роботи.

Рідко коли подібні історію завершуються чимось хорошим, але нинішні кияни люблять допомагати усім. Вважати "біло-синіх" переможцями ще до стартового свистка не варто – не той сезон, не той футбол.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Супряга, Бойко (Динамо)

Дискваліфіковані: Попов, Сидорчук (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Динамо

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Павлов, Ковальов, Саків – Кучеренко, Кухарук – Козак, Запорожець, Смоляков – Одарюк

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Гармаш – Циганков, Буяльський, Караваєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, що Динамо – беззаперечний фаворит. Втім, навіть аутсайдер з тренером-дебютантом на чолі здатний створити киянам проблем. Так, у Младена Бартуловіча досвіду немає, але для постановки "автобуса" та вибігання в контратаки не треба бути Пепом Гвардіолою.

Кияни дуже погано розкривають оборонні блоки будь-якого суперника, та ще й регулярно втрачають концентрацію біля власних воріт. Крім того, сьогодні не зіграє капітан Сидорчук, який має величезне значення для цієї команди – особливо в психологічному плані.

Тим не менш, логіка все одно змушує ставити на Динамо. Занадто вже велика різниця в класі суперників. Занадто вже вразливий Інгулець. Занадто вже багато осічок у гранда.

Підопічні Мірчі Луческу роздавали очки лише середнякам та лідерам. Жоден аутсайдер не зміг зачепитись хоча б за нічию з "біло-синіми", тож найбільш ймовірним результатом сьогоднішнього матчу є перемога Динамо.