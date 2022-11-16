"Такого складного сезону в історії Динамо я давно не пам’ятаю. Знаю, що літня підготовка команди була доволі складною, і це вплинуло на подальші виступи, особливо – після кваліфікації Ліги чемпіонів. Шахтар пройшов цей шлях більш вдало – тих футболістів, які пішли з команди, вдалося замінити гравцями, які повернулися в УПЛ.

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Я був впевнений, і досі дотримуюсь думки, що гра Динамо стабілізується після завершення їхнього виступу в єврокубках. Це нині і відбувається. "Біло-сині" повернулися до Києва, переїзди та перебування за межами дому залишилися в минулому. Футболісти та тренерський штаб наразі має можливість прийти до тями та зосередитись на покращенні гри.

Це вже позитивно вплинуло на результати – здобуті важливі перемоги над Кривбасом, Чорноморцем та Олександрією, і тільки оборону Колоса не вдалося зламати. Попереду важливий матч з Інгульцем – киянам треба брати три бали.

Що стосується роботи Мірчі Луческу, то оцінювати її буде президент київського Динамо Ігор Суркіс. Через кілька тижнів настане пауза в сезоні, і тоді настане час аналізу гри та певних висновків. Безумовно, хтось із футболістів піде з команди, в якій наразі є 4-5 номінальних лідерів, але по-справжньому грає тільки один", – цитує Буряка Footboom.

Нагадаємо, в УПЛ Динамо посідає тільки 5 місце, а в Лізі Європи посіло останнє місце групи, набравши лише одне очко.

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