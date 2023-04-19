І знову матч УПЛ у день Ліги чемпіонів. Це точно не останній такий випадок навесні – а з огляду на те, як наші клуби крутять календарем, і далеко не передостанній. Інгулець та Рух не хотіли грати саме сьогодні, а якби вони не боролись за виживання, то мабуть погодились би і на "технарь". Втім, УПЛ змусила клуби вирішити цю справу саме в середу.

Не обійшлося без скандальчиків. Рух офіційно замовив VAR у Петрове й погодився оплатити його використання, однак воно можливе лишень за погодження з клубом-суперником. Інгулець проігнорував запит, фактично саботувавши дану ініціативу. Український футбол – він такий.

Рух на вихідних став одним із головних ньюсмейкерів туру, розписавши нічию з Динамо. Причому результат не був випадковістю – львів'яни повністю заслужили на нього. Матч дійсно був рівним.

Звісно, це не стільки заслуга "жовто-чорних" (рівень гри все одно не вражав), скільки недопрацювання киян, але who cares? Розхвалений СК Дніпро-1, наприклад, за нічию з не менш слабким Динамо не зачепився. А Рух зміг.

От тільки цього замало для порятунку сезону. Підопічні Віталія Пономарьова залишаються у зоні перехідних матчів, не опустившись нижче лишень завдяки перевазі за додатковими показниками. Команда не знає перемог вже у п'яти турах поспіль, що навряд чи подобається армії фанатів Руха та його президентці. Сьогодні випав хороший шанс перервати невдалу серію.

Інгулець непогано стартував у другому колі, впевнено перегравши Динамо й Металіст. Менш впевненою була звитяга над Минаєм, а ось два останніх поєдинки в УПЛ розчарували. Спочатку вони без шансів згоріли Ворсклі, а потім без особливих перспектив команда поступилась Колосу

Чи означає це якусь кризу? Навряд чи. Ми досі залишаємось під враженням від перемоги над Динамо, дещо забувши про кадровий потенціал Інгульця. Тим не менш, підопічним Сергія Ковальця бажано сьогодні вмикатись, адже відрив від зони вильоту становить всього три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дідик (Рух)

Дискваліфіковані: Марусич (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Рух

Інгулець: Паламарчук – Поспєлов, Ковальов, Ченбай – Нагієв, Запорожець, Клименко, Смоляков – Одарюк, Кравчук, Головкін

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Мисик – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Робити якісь прогнози на подібні поєдинки – марна справа. Навіть букмекери не розуміють, хто є фаворитом, надавши невеличку перевагу Інгульцю суто через фактор рідного поля. Ми приєднаємось до думки контор.

Попри нічию з Динамо, статистичні показники атаки Руха є одними з найнижчих в УПЛ. Між тим, Інгулець непогано обороняється. Останнім часом у петровців зникли голи, але ж і суперники були серйозними. На тлі рівних собі "козаки" забивають регулярно, чого не скажеш про львів'ян – саме тому ставимо на перемогу господарів.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х