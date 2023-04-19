И снова матч УПЛ в день Лиги чемпионов. Это точно не последний такой случай весной – а учитывая то, как наши клубы крутят календарем, и далеко не предпоследний. Ингулец и Рух не хотели играть именно сегодня, а если бы они не боролись за выживание, то видимо согласились бы и на "технарь". Впрочем, УПЛ заставила клубы решить это дело именно в среду.

Не обошлось без скандальчиков. Рух официально заказал VAR в Петрово и согласился оплатить его использование, однако оно возможно только по согласованию с клубом-соперником. Ингулец проигнорировал запрос, фактически саботировав данную инициативу. Украинский футбол – он такой.

Рух на выходных стал одним из главных ньюсмейкеров тура, расписав ничью с Динамо. Причем результат не был случайностью – львовяне полностью заслужили его. Матч действительно был равным.

Конечно, это не столько заслуга "желто-черных" (уровень игры все равно не впечатлял), сколько недоработки киевлян, но who cares? Расхваленный СК Днепр-1, например, за ничью с не менее слабым Динамо не зацепился. А Рух смог.

Вот только этого мало для спасения сезона. Подопечные Виталия Пономарева остаются в зоне переходных матчей, не опустившись ниже только благодаря преимуществу по дополнительным показателям. Команда не знает побед уже в пяти турах подряд, что вряд ли нравится армии фанатов Руха и его президенту. Сегодня выпал хороший шанс прервать неудачную серию.

Ингулец неплохо стартовал во втором круге, уверенно переиграв Динамо и Металлист. Менее уверенной была победа над Минаем, а вот два последних поединка в УПЛ разочаровали. Сначала они без шансов сгорели Ворскле, а затем без особых перспектив команда уступила Колосу

Означает ли это какой-то кризис? Вряд ли. Мы до сих пор остаемся под впечатлением от победы над Динамо, несколько забыв о кадровом потенциале Ингульца. Тем не менее, подопечным Сергея Ковальца желательно сегодня включаться, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего три очка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Дидык (Рух)

Дисквалифицированы: Марусич (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Рух

Ингулец: Паламарчук – Поспелов, Ковалев, Ченбай – Нагиев, Запорожец, Клименко, Смоляков – Одарюк, Кравчук, Головкин

Рух: Панькив – Роман, Слюбык, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Мысык – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Делать какие-то прогнозы на подобные поединки – бесполезно. Даже букмекеры не понимают, кто является фаворитом, предоставив небольшое преимущество Ингульцу чисто из-за фактора родного поля. Мы присоединимся к мнению контор.

Несмотря на ничью с Динамо, статистические показатели атаки Руха являются одними из самых низких в УПЛ. Между тем, Ингулец неплохо обороняется. В последнее время у петровцев исчезли голы, но ведь и соперники были серьезными. На фоне равных себе "казаки" забивают регулярно, чего не скажешь о львовянах – именно поэтому ставим на победу хозяев.

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