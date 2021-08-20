"Зараз у нас на перегляді перебувають два футболісти – збірники своїх країн. Один з Казахстану, інший з Тунісу. Молоді хлопці, думаю, що підпишемо їх. Прізвищ поки називати не буду", – поділився Поворознюк у інтерв'ю Footboom.

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Зазначимо, Інгулець став автором сенсації у матчі 4-го туру УПЛ, розписавши мирову з київським Динамо (1:1).

До слова, ця нічия дозволила команді з Петрового набрати перший заліковий бал у сезоні. Наразі Інгулець посідає останнє місце з різницею м'ячів 3:10.

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