Пеле красиво провели в останню путь та поховали на найвищому кладовищі світу
Легендарного бразильця Пеле поховали. Церемонія прощання тривала кілька днів.
Попрощатись з Королем футболу на стадіон Сантоса за 2 дні прийшли близько 230 тисяч людей. Опісля труну огорнули бразильським прапором та пронесли повз будинок його 100-річної матері Селести, повідомляє AP.
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Сьогодні ж Пеле поховали поблизу рідної арени на вертикальному кладовищі Екуменіка, яке входить у Книгу рекорднів Гіннеса як найвище у світі. Це 32-поверхова будівля, у якій вже є близько 16 тисяч поховань.
Під час прощання звучали гімн Сантоса, католицькі пісні та композиції, які любив футболіст. Доступ до цієї частини церемонії мало лише найближче оточення Пеле й акредитовані журналісти.
Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер 29 грудня у 82 роки після тривалої боротьби з раком та супутніми хворобами.
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