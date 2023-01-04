Попрощатись з Королем футболу на стадіон Сантоса за 2 дні прийшли близько 230 тисяч людей. Опісля труну огорнули бразильським прапором та пронесли повз будинок його 100-річної матері Селести, повідомляє AP.

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Сьогодні ж Пеле поховали поблизу рідної арени на вертикальному кладовищі Екуменіка, яке входить у Книгу рекорднів Гіннеса як найвище у світі. Це 32-поверхова будівля, у якій вже є близько 16 тисяч поховань.

Під час прощання звучали гімн Сантоса, католицькі пісні та композиції, які любив футболіст. Доступ до цієї частини церемонії мало лише найближче оточення Пеле й акредитовані журналісти.

Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер 29 грудня у 82 роки після тривалої боротьби з раком та супутніми хворобами.

Drone footage shows farewell ceremony for Brazilian football great Pele



Pele was buried on Tuesday following a parade through the streets of coastal city of Santos, where thousand of fans attended https://t.co/dlwELspcHB pic.twitter.com/BMXAhAQyqe — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 4, 2023

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