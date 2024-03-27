Після минулорічного переобрання президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав підвищення своєї зарплати на 33%. Як інформує Voetbal International, річний оклад Інфантіно зріс з 1,95 до 2,6 мільйона швейцарських франків. З урахуванням бонусів Інфантіно заробив у 2023 році 4,13 мільйона франків (4,25 мільйона євро).

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Повідомляється, що надбавка в 33% збереглася порівняно з 2022 роком. Інфантіно був призначений на посаду президента ФІФА в 2016 році для відновлення довіри до організації і спочатку заробляв близько півтора мільйона євро на рік. Швейцарсько-італійський юрист є дев'ятим президентом в історії ФІФА.

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