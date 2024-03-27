После прошлогоднего переизбрания президент ФИФА Джанни Инфантино получил повышение своей зарплаты на 33%. Как информирует Voetbal International, годовой оклад Инфантино вырос с 1,95 до 2,6 миллиона швейцарских франков. С учетом бонусов Инфантино заработал в 2023 году 4,13 миллиона франков (4,25 миллиона евро).

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Сообщается, что надбавка в 33% сохранилась по сравнению с 2022 годом. Инфантино был назначен на должность президента ФИФА в 2016 году для восстановления доверия к организации и изначально зарабатывал около полутора миллиона евро в год. Швейцарско-итальянский юрист является девятым президентом в истории ФИФА.

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