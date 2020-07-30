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Інфантіно отримав проблеми із законом – він мав таємні зустрічі з прокурором

16:57 - Читать на русском
Інфантіно отримав проблеми із законом – він мав таємні зустрічі з прокурором
Джанні Інфантіно / IPTC

ФІФА знову опинилася в епіцентрі скандалу. Проти президента організації Джанні Інфантіно порушили кримінальну справу.

Слідство порушило справу проти функціонера, повідомляє The Independent.

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Спеціальний прокурор розгляне зв'язки Інфантіно зі швейцарським екс-генпрокурором Майклом Лаубером. Минулого тижня той подав у відставку, а суд зробив висновок, що Лаубер приховав зустріч із президентом ФІФА в 2017 році. Тоді швейцарська Феміда якраз розслідувала корупційні звинувачення проти керівництва міжнародного футболу. Слідство вважає, що Лаубер та Інфантіно бачилися мінімум тричі, що є прямим конфліктом інтересів.

Спецпрокурор вже виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язані з секретними зустрічами. Корупційний скандал у ФІФА кілька років тому коштував посади та кар'єри тодішньому очільнику організації Зеппу Блаттеру.

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Світ ФІФА Джанні Інфантіно Корупційний скандал у ФІФА
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