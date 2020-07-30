Инфантино получил проблемы с законом – у него были тайные встречи с прокурором

Следствие возбудило дело против функционера, сообщает The Independent.

ФИФА обнародовала даты проведения чемпионата мира 2022 года

Специальный прокурор рассмотрит связи Инфантино со швейцарским экс-генпрокурором Майклом Лаубером. На прошлой неделе тот подал в отставку, а суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с президентом ФИФА в 2017 году. Тогда швейцарская Фемида как раз расследовала обвинения в коррупции против руководства международного футбола. Следствие считает, что Лаубер и Инфантино виделись минимум трижды, что является прямым конфликтом интересов.

Спецпрокурор уже обнаружил признаки преступного поведения, связанные с секретными встречами. Коррупционный скандал в ФИФА несколько лет назад стоил должности и карьеры тогдашнему руководителю организации Зеппу Блаттеру.

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