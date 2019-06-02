Індзагі визначився зі своїм майбутнім в Лаціо – на фахівця полюють Ювентус та Мілан

Вболівальники Лаціо можуть не хвилюватись за тренерське крісло улюбленого клубу.

Наставник Лаціо Сімоне Індзагі вирішив залишитись в римському клубі, повідомляє La Republicca.

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Окрім того, італійський фахівець вирішив продовжити контракт з клубом ще на один рік. Чинна угода Індзагі з римлянами діє до 2020 року.

Нагадаємо, в послугах 43-річного наставника зацікавлені Ювентус та Мілан.

За підсумками минулого сезону Серії А Лаціо посів 8-му сходинку турнірної таблиці, а також став тріумфатором Кубку Італії.

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