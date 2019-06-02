Индзаги определился со своим будущим в Лацио – на специалиста охотятся Ювентус и Милан

Болельщики Лацио могут не волноваться за тренерское кресло любимого клуба.

Наставник Лацио Симоне Индзаги решил остаться в римском клубе, сообщает La Republicca.

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Кроме того, итальянский специалист решил продлить контракт с клубом еще на один год. Действующее соглашение Индзаги с римлянами действует до 2020 года.

Напомним, в услугах 43-летнего наставника заинтересованы Ювентус и Милан.

По итогам прошлого сезона Серии А Лацио занял 8-ю строчку турнирной таблицы, а также стал триумфатором Кубка Италии.

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