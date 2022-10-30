Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп підсумував другий поспіль програш в АПЛ від аутсайдера. У попередньому турі його підопічних переміг Ноттінгем Форест, а в цьому – Лідс.

"Безумовно, це невдача. Мені здалося, що ми дуже добре почали, а потім пропустили курйозний гол. Зрівняли рахунок, але з якоїсь причини це не повернуло нам упевненості. Намагалися контролювати гру і віддавали занадто багато м'ячів.

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Хлопці старалися, ми добре володіли м'ячем і мали серйозні моменти, але, врешті-решт, якщо рахунок 1:1 і ти так захищаєшся, все залишається відкритим. З другим голом Лідса не пощастило, таке трапляється. У нас уже була подібна ситуація, яку ми не використали.

Командна гра завжди складається з індивідуальної гри. Одне веде до іншого. Можна повністю переглянути матч – не можна захищатися так, як ми захищалися в епізоді з другим голом. Але ми так захищалися, тому й програли. Інакше було б очко, і ми пішли б далі. А зараз у нас нічого немає, це зовсім інше відчуття.

Потрібно показати клас на полі. У нас були проблеми з першого дня, пов'язані з травмами. Футболісти змушені грати з першого туру. Така наша ситуація. Ми повинні допомогти собі самі, що і будемо робити", – цитує Клоппа BBC.

Ситуація і справді не надто позитивна – після 12 турів Ліверпуль йде всього дев'ятим у турнірній таблиці АПЛ з 16-ма очками. До зони вильоту всього 5 пунктів, стільки ж і до зони єврокубків.

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