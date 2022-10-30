Гомес подарував м'яч Родріго, який вразив порожні ворота. Салах відповів швидким і точним ударом після подачі Робертсона. Мерсисайдці взяли гру під свій контроль, створивши низку дуже небезпечних моментів, але реалізація була на дуже поганому рівні.

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Натомість Лідс витиснув максимум з одного гострого моменту на останніх хвилинах. Бемфорд невдало прийняв м'яч, але він відскочив до Сюммервіля, який розібрався з обороною і пробив у дальній кут. Перемога дозволила Лідсу піднятись на 15 сходинку, Ліверпуль так і залишився дев'ятим у турнірній таблиці АПЛ.