Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп подытожил второй подряд проигрыш в АПЛ от аутсайдера. В предыдущем туре его подопечных победил Ноттингем Форест, а в этом – Лидс.

"Безусловно, это неудача. Мне показалось, что мы очень хорошо начали, а потом пропустили курьезный гол. Сравняли счет, но по какой-то причине это не вернуло нам уверенности. Пытались контролировать игру и отдавали слишком много мячей.

Ливерпуль – Лидс – 1:2 – видео голов и обзор второго подряд фиаско мерсисайдцев

Ребята старались, мы хорошо владели мячом и имели серьезные моменты, но в конце концов, если счет 1:1 и ты так защищаешься, все остается открытым. Со вторым голом Лидса не повезло, такое случается. У нас уже была похожая ситуация, которую мы не использовали.

Командная игра всегда состоит из индивидуальной игры. Одно ведет к другому. Можно полностью просмотреть матч – нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде ​​со вторым голом. Но мы так защищались, потому и проиграли. Иначе было бы очко, и мы пошли бы дальше. А сейчас у нас ничего нет, это совсем другое чувство.

Надо показать класс на поле. У нас были проблемы с первого дня, связанные с травмами. Футболисты вынуждены играть с первого тура. Такова наша ситуация. Мы должны помочь себе сами, что и будем делать", – цитирует Клоппа BBC .

Ситуация действительно не слишком положительная – после 12 туров Ливерпуль идет всего девятым в турнирной таблице АПЛ с 16 очками. До зоны вылета всего 5 пунктов, столько же и до зоны еврокубков.