"Вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024 може спричинити додаткові проблеми безпеці уболівальників? Зараз настали божевільні часи, де геополітично можна сказати, що світ збожеволів. У такій ситуації головним питанням на турнірі буде безпека.

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Моє побоювання стосується не лише стадіонів. Вони, я певен, будуть захищені нормально. Але фани збиратимуться у містах. Однак залишаймося оптимістами. Все ще впевнений, що все буде гаразд", – поділився Чеферін у коментарі The Telegraph.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль поборються за путівку на Євро-2024 шляхом плей-офф Ліги націй. Україна зіграє з Боснією та Герцеговиною, а ізраїльтяни – проти Ісландії. У фіналі плей-офф визначиться володар ще однієї путівки на турнір.

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