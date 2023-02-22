После начала полномасштабной российской агрессии 16-летний Максим Лехив оказался в академии римского Лацио и уже сыграл 11 официальных матчей за команду U-17.

"После начала полномасштабной войны в Украине мы со старшим братом и мамой поехали в Италию, в город Рим. Я искал какой-то клуб для того, чтобы продолжать развиваться в футбольном плане. Сначала пошел на тренировку в одну малоизвестную команду. Через неделю меня пригласили на просмотр в академию Лацио.

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Когда только пришел туда, сначала тренировался со старшими ребятами, с командой U-18. Потом позвонили и сказали, что меня переведут в команду моего года, U-17. На момент моего перехода в Лацио у них шел сезон, поэтому они не могли меня дозаявить. А уже со следующего сезона меня заявили для участия в чемпионате.

Общался с Чиро Иммобиле. Мы были вместе с ним на интервью. Где-то три месяца назад клуб снимал обо мне программу, было три дня съемок. И на третий день они пригласили Иммобиле также поучаствовать. Тема была – борьба с расизмом. Иммобиле опоздал на час, все ждали его. Но потом он подарил мне футболку, мы сфотографировались вместе. Недавно мне дали абонемент на 30 домашних матчей Лацио в Серии А. Теперь я буду ходить на поединки первой команды.

И игроки и тренеры постоянно интересуются, какая ситуация в нашей стране. Приняли нормально, все хорошо относятся ко мне. В Лацио гораздо больше физической работы, чем во Львове. Это, пожалуй, единственное, что отличается в тренировочном процессе.

Сейчас родители в Украине, я живу в Италии с братом. Ему 18 лет, он тоже занимался футболом в ФК Львов, но потом получил тяжелую травму. Мама иногда приезжает к нам.

Сейчас моя основная цель – попасть в сборную Украины. Очень мечтаю о вызове в юношескую сборную и жду его. И вообще, хочется поскорее заиграть во взрослый профессиональный футбол", – цитирует Лехива Український футбол.

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