Лутон вперше у своїй історії виступає в АПЛ. Звичайно, керівництво команди прагне закріпитися у найвищому англійському дивізіоні. Вони активно працюють влітку над тим, щоб посилити основний склад.

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На офіційному сайті Лутон підтвердив перехід 35-річного Тіма Крула з Норвіча. Прес-служба клубу не повідомила про деталі угоди. Нідерландський воротар буде виступати за Лутон під 23 номером.

Тім Крул найбільше запам'ятався героїчною серією пенальті за збірну Нідерландів. У чвертьфіналі Чемпіонату світу 2014 проти Коста-Рики він двічі взяв 11-метровий. У підсумку його команда посіла 3-е місце.

Крул став десятим новачком Лутона цього літа. Зокрема в команду прийшли екс-гравець Манчестер Юнайтед Тахіт Чонг та легенда Челсі Рос Барклі.

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