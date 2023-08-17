Лутон впервые в своей истории выступает в АПЛ. Конечно, руководство команды стремится закрепиться в высшем английском дивизионе. Они активно работают летом над тем, чтобы усилить основной состав.

Забарный выдал мощный матч и помог Борнмуту сыграть вничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму

На официальном сайте Лутон подтвердил переход 35-летнего Тима Крула из Норвича. Пресс-служба клуба не сообщила о деталях сделки. Нидерландский вратарь будет выступать за Лутон под 23 номером.

Тим Крул больше всего запомнился героической серией пенальти за сборную Нидерландов. В четвертьфинале Чемпионата мира 2014 против Коста-Рики он дважды взял 11-метровый. В итоге его команда заняла 3-е место.

Крул стал десятым новичком Лутона этим летом. В частности в команду пришли экс-игрок Манчестер Юнайтед Тахит Чонг и легенда Челси Росс Баркли.

Мудрик упустил шанс стать героем – Челси и Ливерпуль расписали изнурительную ничью на старте АПЛ