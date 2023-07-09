Хорватський фахівець Славен Біліч продовжить свою кар'єру у Саудівській Аравії.

У своїх соцмережах Аль-Фатех офіційно оголосив про призначення нового тренера. Славен Біліч буде працювати з командою в сезоні 2023/24. Подробиці контракту саудівський клуб не розкрив.

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Фахівець з 2006 по 2012 роки очолював збірну Хорватії. Славен Біліч встиг попрацювати з такими клубами, як Бешикташ, Вест Бромвіч, Вест Хем та Аль-Іттіхад. Нещодавно хорват начебто претендував на пост головного тренера збірної України, втім, посада дісталася Сергію Реброву.

Нагадаємо, що Аль-Фатех за результатами минулого сезону посів шосту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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