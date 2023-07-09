Именитый экс-кандидат на пост тренера сборной Украины возглавил клуб с Ближнего Востока
Хорватский специалист Славен Билич продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.
В своих соцсетях Аль-Фатех официально объявил о назначении нового тренера. Славен Билич будет работать с командой в сезоне 2023/24. Подробности контракта саудовский клуб не раскрыл.
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Специалист с 2006 по 2012 годы возглавлял сборную Хорватии. Славен Билич успел поработать с такими клубами как Бешикташ, Вест Бромвич, Вест Хэм и Аль-Иттихад. Недавно хорват претендовал на пост главного тренера сборной Украины, впрочем, должность досталась Сергею Реброву.
Напомним, что Аль-Фатех по результатам прошлого сезона занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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