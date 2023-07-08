Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне має шанс ще більше додати у своїх заробітках.

Аль-Ахлі прагне запросити до себе аргентинського фахівця, стверджує інсайдер Ніколо Скіра.

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Новачок елітного дивізіону Саудівської Аравії вже підписав зіркових Роберто Фірміно та Едуара Менді, а тепер шукає тренера відповідного статусу. Керівництво клубу запропонувало Сімеоне контракт на 2 роки, за кожен з яких аргентинець отримає по 40 млн євро. "Ель Чоло" і зараз є найдорожчим тренером світу, маючи в Атлетіко 22 млн "чистими" щорічно.

Додамо, що Сімеоне працює в Мадриді понад 11 років, а його чинний контракт розрахований ще на сезон.

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