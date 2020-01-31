Ільсанкер приєднався до Айнтрахта – його збірна стане суперником України на Євро-2020

Півзахисник збірної Австрії Штефан Ільсанкер змінив клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Штефан Ільсанкер покинув РБ Лейпциг та став гравцем Айнтрахта з Франкфурта, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що гравець підписав угоду терміном до 2022 року і покинув РБ Лейпциг за півроку до завершення контракту. Сума переходу невідома, проте Transfermarkt стверджує, що австрієць дістався Айнтрахту майже безкоштовно – лише 500 тисяч євро.

До слова, Ільсанкер провів лише 7 поєдинків в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Додамо, що Штефан один із провідних гравців збірної Австрії – суперника України на Євро-2020.

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