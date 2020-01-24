toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Вінгер збірної Австрії відмовився від боротьби за чемпіонство в Серії А, щоб отримати ігрову практику перед Євро-2020

17:44 215 Читать на русском
Вінгер збірної Австрії відмовився від боротьби за чемпіонство в Серії А, щоб отримати ігрову практику перед Євро-2020
Валентін Лазаро / фото ФК Ньюкасл

Австрійський півзахисник Валентін Лазаро змінив клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Валентін Лазаро став гравцем Ньюкасла на правах оренди до кінця поточного сезона, повідомляє офіційний сайт "сорок".

Ньюкасл підписав екс-одноклубника Коноплянки

"Я дуже радий бути тут і не можу дочекатися, коли зустріну всіх своїх товаришів по команді та вийду на тренувальний майданчик. Сподіваюсь здобути з Ньюкаслом багато перемог у майбутньому. Я чув лише чудові речі про клуб. Я провів розмову з тренером, тому я дуже радий, що зараз тут. Ця бесіда переконала мене, що Ньюкасл – правильне місце для мене", – поділився Лазаро в коментарі прес-службі клубу.

Відзначимо, що австрієць став другим трансфером Ньюкасла після Набіля Бенталеба. Додамо, що попередні півроку Лазаро виступав за Інтер. До слова, Валентіно – основний вінгер збірної Австрії – суперника України на Євро-2020.

Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

blog_ava
Бєсєдін провалив допінг-контроль через помилку лікаря, – журналіст
09:43
11367
Теги
Англія Трансфери Євро-2020 Трансфери Чемпіонату Англії Валентіно Лазаро Валентіно Лазаро Ньюкасл Ньюкасл Інтер Інтер Австрія Австрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
40
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук