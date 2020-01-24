Вінгер збірної Австрії відмовився від боротьби за чемпіонство в Серії А, щоб отримати ігрову практику перед Євро-2020

Австрійський півзахисник Валентін Лазаро змінив клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Валентін Лазаро став гравцем Ньюкасла на правах оренди до кінця поточного сезона, повідомляє офіційний сайт "сорок".

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"Я дуже радий бути тут і не можу дочекатися, коли зустріну всіх своїх товаришів по команді та вийду на тренувальний майданчик. Сподіваюсь здобути з Ньюкаслом багато перемог у майбутньому. Я чув лише чудові речі про клуб. Я провів розмову з тренером, тому я дуже радий, що зараз тут. Ця бесіда переконала мене, що Ньюкасл – правильне місце для мене", – поділився Лазаро в коментарі прес-службі клубу.

Відзначимо, що австрієць став другим трансфером Ньюкасла після Набіля Бенталеба. Додамо, що попередні півроку Лазаро виступав за Інтер. До слова, Валентіно – основний вінгер збірної Австрії – суперника України на Євро-2020.

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