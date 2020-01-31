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Ильсанкер присоединился к Айнтрахту – его сборная станет соперником Украины на Евро-2020

19:51 28 Читати українською
Ильсанкер присоединился к Айнтрахту – его сборная станет соперником Украины на Евро-2020
Штефан Ильсанкер / официальный сайт Айнтрахта

Полузащитник сборной Австрии Штефан Ильсанкер сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Штефан Ильсанкер покинул РБ Лейпциг и стал игроком Айнтрахта, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер сборной Австрии отказался от борьбы за чемпионство в Серии А, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020

Отмечается, что игрок подписал соглашение сроком до 2022 года и покинул РБ Лейпциг за полгода до завершения контракта. Сумма перехода неизвестна, однако Transfermarkt утверждает, что австриец достался Айнтрахту почти бесплатно – всего за 500 тысяч евро.

К слову, Ильсанкер провел всего 7 матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Добавим, что Штефан один из ведущих игроков сборной Австрии – соперника Украины на Евро-2020.

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