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Севідов очолив Верею – аутсайдера чемпіонату Болгарії

12:10 639 Читать на русском
Севідов очолив Верею – аутсайдера чемпіонату Болгарії
Олександр Севідов / соцмережі

Український фахівець Олександ Севідов став головним тренером Вереї.

Болгарська Верея призначила на посаду головного тренера українця Олександра Севідова, повідомляє офіційний сайт клубу. Фахівець замінив Небойшу Лекіча.

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Деталі контракту не розголошуються, а помічником Севідова стане Олександр Мартинюк. За неофіційною інформацією, що команду покинуть 13 футболістів, а українець повинен набрати нових виконавців.

Севідов вже представлений команді та сьогодні проведе перше тренування. Верея перебуває на останній 14 сходинці в чемпіонаті Болгарії, набравши лише 5 очок.

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Теги
Головне Трансфери Українці за кордоном Верея Верея Світ Олександр Севідов Олександр Севідов
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