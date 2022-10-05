Колишній півзахисник Аталанти і збірної Словенії повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Марібором.

Йосіп Ілічіч продовжить кар'єру в Маріборі, який наразі посідає 4 місце в чемпіонаті Словенії. Угода з досвідченим півзахисником розрахована до літа 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.

Луческу прагнув підписати Тайсона і Мораєса влітку – красномовна відповідь Динамо

Ветеран дістався чинному чемпіону країни безкоштовно, адже став вільним агентом до закриття трансферного вікна. У Маріборі екс-хавбек збірної Словенії обрав 72 номер.

В останній день літа Йосіп Ілічіч покинув Аталанту, за яку виступав з 2017 року. Впродовж останніх кількох місяців півзахисник стравждав від депресії, через що практично не виходив на поле.

До Аталанти словенець пограв у Фіорентині, Палермо, та на батьківщині. Це вже другий прихід 34-річного Йосіпа в Марібор – вперше він приєднався до команди ще у 2010-му, але буквально за кілька місяців був проданий у Палермо за 2,3 млн євро.

Звички Абрамовича нікуди не зникли, МЮ став "спонсором", лише 2 клуби кинули виклик АПЛ – топ-10 трансферів літа