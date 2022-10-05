Бывший полузащитник Аталанты и сборной Словении вернулся на родину, подписав контракт с Марибором.

Йосип Иличич продолжит карьеру в Мариборе, который занимает 4 место в чемпионате Словении. Соглашение с опытным полузащитником рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Ветеран достался действующему чемпиону страны бесплатно, ведь стал свободным агентом до закрытия трансферного окна. В Мариборе экс-хавбек сборной Словении выбрал 72 номер.

В последний день лета Йосип Иличич покинул Аталанту, за которую выступал с 2017 года. В последние несколько месяцев полузащитник страдал от депрессии, из-за чего практически не выходил на поле.

До Аталанты словенец поиграл в Фиорентине, Палермо и на родине. Это уже второй приход 34-летнего Йосипа в Марибор – впервые он присоединился к команде еще в 2010-м, но буквально через несколько месяцев был продан в Палермо за 2,3 млн евро.

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