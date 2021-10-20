"Спасибі, моя любове, за те, що продовжуєш вірити в цю прекрасну сім'ю, спасибі за те, що ти – двигун нашого життя. Я люблю тебе. Як же боляче завдавати болю своїм близьким. Зцілюєшся тільки тоді, коли отримуєш вибачення від тих, кому заподіяв біль", – написав Ікарді в Instagram, опублікувавши світлину з Вандою Нарою.

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Нагадаємо, Ванда та Мауро одружились у квітні 2014-го, заради Ікарді Нара покинула свого колишнього чоловіка Максі Лопеса. Варто відзначити, на той час обидва грали за Сампдорію. У пари народились дві доньки, а також вони виховували ще трьох синів від першого шлюбу Ванди.

Сімейний скандал у родині Ікарді може призвести до відходу аргентинця з ПСЖ – Мауро погрожує своїй дружині самовільно покинути клуб, що може спричинити серйозні фінансові проблеми для Ванди Нари.

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