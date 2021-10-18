Розрив між Вандою Нарою та Мауро Ікарді продовжує обростати деталями. Іспанська Marca повідомляє, що дружина побачила листування аргентинця з моделлю Чіною Торрес.

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Втім, ЗМІ вдалось побачити лишень невеликий шматочок їхнього діалогу. В ньому Чіна кличе Ікарді на спільний відпочинок, де його не зможе ніхто впізнати. Мауро ж відповів, що втомився від подібного. Зазначається, що футболіст божиться, що це листування – єдине, що його пов'язує з моделлю.

Нагадаємо, Ікарді через родинний скандал вже пропустив тренування ПСЖ перед поєдинком Ліги чемпіонів та намагався вимолити пробачення у своєї дружини.

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