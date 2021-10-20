"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью, спасибо за то, что ты – двигатель нашей жизни. Я люблю тебя. Как же больно причинять боль своим близким. Исцеляешься только тогда, когда добиваешься прощения от тех, кому причинил боль", – написал Икарди в Instagram, выложив фотографию с Вандой Нарой.

Ванда Нара нашла переписку Икарди с аргентинской красавицей – скандал набирает обороты

Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014-го, ради Икарди Нара покинула своего бывшего мужа Макси Лопеса. Стоит отметить, в то время оба играли за Сампдорию. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще трех сыновей от первого брака Ванды.

Семейный скандал в семье Икарди может привести к уходу аргентинца ПСЖ – Мауро угрожает своей жене самовольно покинуть клуб, может повлечь серьезные финансовые проблемы Ванды Нары.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей