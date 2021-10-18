Аргентинцеві зараз, схоже, не до футболу. Напередодні його дружина Ванда Нара публічно звинуватила Ікарді у зраді, забрала дітей та повернулася у Мілан, де у сім'ї власний будинок.

"Ти зруйнував сім'ю заради повії", – скандальна дружина Ікарді звинуватила форварда ПСЖ у зраді

Мауро жодним чином не прокоментував це, але його дії куди красномовніші. Форвард замість тренувань разом з командою помчав у Італію слідом за дружиною. ПСЖ готується до завтрашнього матчу проти РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів без свого нападника.

Вночі Ікарді опублікував допис у своєму Інстаграмі, привітавши Ванду з Днем матері, який у неділю відзначали в Аргентині Також Мауро опублікував сторіс, на фото якого він поруч з дружиною, а на безіменному пальці Ванди Нари дорога каблучка.

Сексуальна акторка стала причиною розриву Ікарді та Ванди Нари – у неї також троє дітей