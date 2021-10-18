Аргентинцу сейчас, похоже, не до футбола. Накануне его жена Ванда Нара публично обвинила Икарди в измене, забрала детей и вернулась в Милан, где у семьи собственный дом.

"Ты разрушил семью ради проститутки", – скандальная жена Икарди обвинила форварда ПСЖ в измене

Мауро никак не прокомментировал это, но его действия куда красноречивее. Форвард вместо тренировок вместе с командой бросился в Италию вслед за женой. ПСЖ готовится к завтрашнему матчу против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов без своего нападающего.

Ночью Икарди опубликовал пост в своем Инстаграме, поздравив Ванду с Днем матери, который в воскресенье отмечали в Аргентине Также Мауро опубликовал сторис, на фото которого он рядом с женой, а на безымянном пальце Ванды Нары дорогое кольцо.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей