Ікарді продовжить контракт з Інтером, – дружина форварда

Ванда Нара та Мауро Ікарді/ Фото з соцмереж

Лідер міланського Інтера Мауро Ікарді, швидше за все, визначився зі своїм майбутнім, або за нього це зробила його дружина Ванда Нара.

"Ми поновимо угоду, не хвилюйтеся. Між Мауро і клубом немає ніяких проблем. Інтер хоче зберегти Ікарді, а він хоче залишитися", – сказала Нара в ефірі Canale 5.

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Чинний контракт аргентинського форварда з міланським клубом діє до 2021 року.

Ікарді приписують інтерес з боку кількох європейських грандів, зокрема, мадридського Реала.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 16 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 2-ма асистами.

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