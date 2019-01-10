Ікарді вимагає у Інтера 9 млн євро в рік за підписання нового контракту

Капітан Інтера Мауро Ікарді ніяк не може узгодити умови нового контракту з клубом.

Ванда Нара, яка є дружиною та агентом форварда Інтера Мауро Ікарді, вимагає у клубу високу зарплатню за підписання футболістом нової угоди. Дружина Ікарді хоче, щоб її чоловік отримував щорічно 9 млн євро, тоді як клуб пропонує лише 7, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Нещодавно повідомлялось, що Ікарді не буде продовжувати контракт, який завершується влітку 2021 року.

До слова, днями Інтер оштрафував Ікарді на 100 тисяч євро за запізнення на тренування.

Ікарді виступає за Інтер з 2013 року. В поточному сезоні в активі 25-річного аргентинця 9 голів у Серії А.