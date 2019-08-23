Ікарді отримав 7-й номер в Інтері – нападник повернувся до тренувань з командою

Форвард Інтера Мауро Ікарді змінив ігровий номер та відновив тренування з командою.

Інтер визначився з ігровими номерами на сезон 2019/20, про що повідомив на своєму офіційному сайті.

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Цікаво, що у списку значиться і скандальний Мауро Ікарді, який тепер виступатиме під 7-им номером. Нагадаємо, що міланський клуб відібрав 9-ий номер в аргентинця та віддав його зірковому новачку – Ромелу Лукаку.

Форвард повернувся до тренувань із командою, щоправда ще невідомо, чи буде він грати під керівництвом Антоніо Конте, додає Sky Sport Italia.

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