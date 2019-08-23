Икарди получил 7-й номер в Интере – нападающий вернулся к тренировкам с командой

Форвард Интера Мауро Икарди сменил игровой номер и возобновил тренировки с командой.

Интер определился с игровыми номерами на сезон 2019/20, о чем сообщил на своем официальном сайте.

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Интересно, что в списке значится и скандальный Мауро Икарди, который теперь будет выступать под 7-ым номером. Напомним, что миланский клуб отобрал 9-ый номер у аргентинца и отдал его звездном новичку – Ромелу Лукаку.

Форвард вернулся к тренировкам с командой, правда еще неизвестно, будет ли он играть под руководством Антонио Конте, добавляет Sky Sport Italia.

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