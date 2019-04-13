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Ікарді мріє про перехід у Реал, – AS

13:09 62 Читать на русском
Ікарді мріє про перехід у Реал, – AS
"Мадрид туди?" / фото із соцмереж

Нападник міланського Інтера Мауро Ікарді планує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та визначився із пріоритетним варіантом.

Аргентинський форвард мріє про перехід до Реала, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Ікарді не продовжуватиме чинний контракт із Інтером і хоче змінити клуб влітку. Щоправда, до списку головних цілей "вершкових" 26-річний нападник не входить. Найреальнішим наразі виглядає перехід Ікарді до Ювентуса. Також ним цікавляться Наполі та Манчестер Юнайтед.

У сезоні 2018/19 Мауро Ікарді провів 22 матчі в Серії А, в яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Значну частину сезону аргентинець пропустив через конфлікт із клубом.

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