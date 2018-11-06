Ікарді чекає на пропозицію від Реала

Форвард Інтера Мауро Ікарді хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Капітан "нерадзуррі" Мауро Ікарді поки не поспішає продовжувати співпрацю з Інтером, який пропонує аргентинцю новий контракт до 2023 року із зарплатнею в майже 7 млн євро, і чекає пропозицію від Реала, повідомляє ABC.

Ікарді: Я контактував з іншими клубами, але вирішив залишитись

Мауро вже 25 років і він вважає, що "засидівся" у складі Інтера і готовий спробувати свої сили у мадридському клубі. Реал раніше цікавився Ікарді, проте не наважувався підписати гравця через його чималу клаусулу, яка складає приблизно 110 млн євро.

Реал останнім часом сильно лихоманить і команда потребує лідера на полі після відходу Роналду, адже Бейл поки не вражає своєю грою і не може повести партнерів за собою. Тому Перес замислюється над придбанням Мауро Ікарді, який вже 5 сезонів поспіль стабільно забиває в чемпіонаті Італії і є вожаком Інтера.

За даними Тransfermarkt чинний контракт Мауро з Інтером діє до липня 2021 року.

Інтер порушив фінансовий fair-play під час оформлення трансферу Шакірі