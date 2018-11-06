Икарди ждет предложения от Реала

Форвард Интера Мауро Икарди хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Капитан "нерадзурри" Икарди пока не спешит продлевать сотрудничество с Интером, который предлагает аргентинцу новый контракт до 2023 года с зарплатой в почти 7 млн евро, и ждет предложение от Реала, сообщает ABC.

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Мауро уже 25 лет и он считает, что "засиделся" в составе Интера и готов попробовать свои силы в мадридском клубе. Реал раньше интересовался Икарди, но не решался подписать игрока из-за его большой клаусулы, которая составляет примерно 110 млн евро.

Реал, в последнее время сильно лихорадит, и команда нуждается в лидере на поле после ухода Роналду, ведь Бэйл пока не впечатляет своей игрой и не может повести партнеров за собой. Поэтому Перес задумывается над приобретением Икарди, который уже 5 сезонов подряд стабильно забивает в чемпионате Италии и является лидером Интера.

По данным Тransfermarkt действующий контракт Мауро с Интером действует до июля 2021 года.

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