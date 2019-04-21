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Ігуаїн зізнався, що боявся виходити на вулицю та назвав причину

14:26 212 Читать на русском
Ігуаїн зізнався, що боявся виходити на вулицю та назвав причину
Гонсало Ігуаїн

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн розповів, що боїться критики.

"Я шкодую, що раніше весь час ховався вдома. Кілька разів було так, що я не виходив на вулицю, боявся почути критику щодо своєї гри. Я не повинен був так себе вести.

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Є безліч людей, які здійснювали більш жахливі вчинки і виходили з дому без сорому. А ми, футболісти, які нікого не вбивали і не розв'язували війн, повинні соромитися виходити на вулицю тільки тому, що займаємося спортом?

Зараз я нічого не хочу знати про критику. Відсутність сторінок в соціальних мережах відмінно допомагає мені в цьому. Я грав в найкращих чемпіонатах, брав участь у трьох чемпіонатах світу.

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Коли мені було п'ять років, я не міг уявити, чого зможу досягти. Чому мене повинні хвилювати інші?", – цитує Ігуаїна A Bola.

Теги
Англія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі
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