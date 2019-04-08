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Ігуаїн планує залишитись в Челсі

17:23 96 Читать на русском
Ігуаїн планує залишитись в Челсі
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн підтвердив, що хотів би залишитись в Челсі.

"Завжди приємно спробувати зіграти у новому чемпіонаті. Я все ще пристосовуюсь, але сподіваюсь, що за цей короткий час допоможу завершити сезон добре.

Ігуаїн поскаржився, що йому складно протистояти захисникам команд АПЛ

Найкраще, що ми можемо зробити – кваліфікуватись у Лігу чемпіонів, а також сподіваємося виграти Лігу Європи.

Я спробую докласти максимальних зусиль, аби залишитись в Лондоні. Я приїхав сюди і хочу залишитися. Це гарне місто, тут добре жити, і я насолоджуюсь грою тут", – поділився Ігуаїн в коментарі офіційному сайту Челсі.

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Нагадаємо, що Ігуаїн на правах оренди приєднався до Челсі взимку і в 8 іграх АПЛ відзначився 3 забитими м'ячами.

Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі Англія
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