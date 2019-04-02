Ігуаїн поскаржився, що йому складно протистояти захисникам команд АПЛ

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі пояснив, чому нападник команди Гонсало Ігуаїн демонструє погану результативність.

"Ігуаїн сказав мені, що йому складно грати в АПЛ. Тут захисники діють дуже агресивно і брудно в порівнянні з чемпіонатом Італії. Та й рефері дозволяють грати після поштовхів і ударів по ногах. Дійсно, форварди і воротарі тут практично незахищені.

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Гонсало доведеться перелаштуватися і показати свою найкращу форму. Часу залишилося дуже мало, він повинен забивати, інакше Стемфорд Брідж повісить на нього всіх собак", – цитує Саррі ВВС.

Нагадаємо, Ігуаїн приєднався до Челсі на правах оренди в січні цього року і забив 3 голи в 8-и матчах Прем'єр-Ліги. Цікаво, що Гонсало відзначався у воротах лише тих команд, які перебувають в зоні вильоту.

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