Роналду зганьбив Ігуаїна під час спринту, але потім обоє довели Саррі до "оргазму"

Нападники Ювентуса Кріштіану Роналду та Гонсало Ігуаїн налагоджують втрачені зв'язки.

Головні зірки туринського клубу пліч-о-пліч працюють на передсезонних зборах за вказівкою Мауріціо Саррі, який, схоже, виставляє Ігуаїна не в найкращому світлі. Під час спринту з Роналду аргентинець виглядав дуже незграбно, поступаючись португальцеві як у швидкості, так і в координації.

Роналду прибув у розташування Ювентуса – форварда зустрічали ніби вперше

Відео вправи миттєво стало вірусним у мережі, викликавши чимало кепкувань на адресу Гонсало, якого фанати Ювентуса масово закликали поселитися в тренажерному залі.

The difference in intensity between Gonzalo Higuaín and Cristiano Ronaldo in Juventus training is staggering. ‍♂️



@juventusfcen pic.twitter.com/4iwEDgXkme — Football Tweet (@Football__Tweet) July 16, 2019

Проте новий головний тренер "Старої Синьйори" значно позитивніше оцінює футбольні якості свого екс-підопічного по Наполі і Челсі. Коли Роналду та Ігуаїн розіграли класну комбінацію на тренуванні, Саррі викрикнув: "О так, тепер мені це подобається!". А фанати знову отримали привід для жартів: "Вони довели тренера до оргазму".

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів