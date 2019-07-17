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Роналду зганьбив Ігуаїна під час спринту, але потім обоє довели Саррі до "оргазму"

17:13 364 Читать на русском
Роналду зганьбив Ігуаїна під час спринту, але потім обоє довели Саррі до "оргазму"
Ігуаїн та Роналду "запалюють" на тренуванні

Нападники Ювентуса Кріштіану Роналду та Гонсало Ігуаїн налагоджують втрачені зв'язки.

Головні зірки туринського клубу пліч-о-пліч працюють на передсезонних зборах за вказівкою Мауріціо Саррі, який, схоже, виставляє Ігуаїна не в найкращому світлі. Під час спринту з Роналду аргентинець виглядав дуже незграбно, поступаючись португальцеві як у швидкості, так і в координації.

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Відео вправи миттєво стало вірусним у мережі, викликавши чимало кепкувань на адресу Гонсало, якого фанати Ювентуса масово закликали поселитися в тренажерному залі.

Проте новий головний тренер "Старої Синьйори" значно позитивніше оцінює футбольні якості свого екс-підопічного по Наполі і Челсі. Коли Роналду та Ігуаїн розіграли класну комбінацію на тренуванні, Саррі викрикнув: "О так, тепер мені це подобається!". А фанати знову отримали привід для жартів: "Вони довели тренера до оргазму".

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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