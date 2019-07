Роналду зганьбив Ігуаїна під час спринту, але потім обоє довели Саррі до "оргазму"

Головні зірки туринського клубу пліч-о-пліч працюють на передсезонних зборах за вказівкою Мауріціо Саррі, який, схоже, виставляє Ігуаїна не в найкращому світлі. Під час спринту з Роналду аргентинець виглядав дуже незграбно, поступаючись португальцеві як у швидкості, так і в координації.

Роналду прибув у розташування Ювентуса – форварда зустрічали ніби вперше

Відео вправи миттєво стало вірусним у мережі, викликавши чимало кепкувань на адресу Гонсало, якого фанати Ювентуса масово закликали поселитися в тренажерному залі.

The difference in intensity between Gonzalo Higuaín and Cristiano Ronaldo in Juventus training is staggering. ‍♂️



