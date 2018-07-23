Ігуаїн залишається ціллю Мілана

Попри зміну керівництва італійський Мілан продовжує перемовини з туринським Ювентусом щодо трансферу форварда Гонсало Ігуаїна.

Аргентинський нападник продовжує перебувати в сфері зацікавлень Мілана, запевняє Sky Italia.

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За інформацією видання, виконавчий директор Юве Джузеппе Маротта обговорив можливий перехід Ігуаїна з Леонардо, який невдовзі стане одним із директорів "россонері". Бос туринців нібито зателефонував, щоб привітати бразильця з новим призначенням, а той почав обговорювати трансфер аргентинця.

Проте, наразі до офіційної пропозиції ще далеко. Мілан змушений буде продати гравців, щоб виручити кошти на купівлю форварда "зебр". Відзначимо, що в сезоні 2017/18 Гонсало Ігуаїн провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 16 м'ячів.