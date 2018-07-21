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Леонардо повернеться в Мілан, – ЗМІ

16:22 407 Читать на русском
Леонардо повернеться в Мілан, – ЗМІ
Леонардо

Екс-керманич італійських Мілана та Інтера Леонардо може повернутися до роботи в "червоно-чорному" клубі на одній із адміністративних посад.

Бразилець повернеться в Мілан, у якому провів понад 6 років у статусі гравця та головного тренера. Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Наразі залишається невідомим, яку саме посаду займе Леонардо. Імовірно, мова йде про посаду спортивного директора, яку невдовзі може покинути Массімо Мірабеллі. У суботу Мілан оновив менеджмент після зміни власника. Зокрема, Паоло Скароні став новим президентом клубу, а виконавчий директор Марко Фассоне покинув "россонері".

Відзначимо, що Леонардо в 2011-2017 році був спортивним директором французького ПСЖ.

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Теги
Італія Мілан Мілан Массімо Мірабеллі Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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