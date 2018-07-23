toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Игуаин остается целью Милана

09:53 14 Читати українською
Игуаин остается целью Милана
Гонсало Игуаин / Goal.com

Несмотря на смену руководства итальянский Милан продолжает переговоры с туринским Ювентусом по трансферу форварда Гонсало Игуаина.

Аргентинский нападающий продолжает находиться в сфере интересов Милана, уверяет Sky Italia.

От стекольщика к банкиру Ротшильдов: нефть, газ и деньги нового президента Милана

По информации издания, исполнительный директор Юве Джузеппе Маротта обсудил возможный переход Игуаина с Леонардо, который вскоре станет одним из директоров "россонери". Босс туринцев якобы позвонил, чтобы поздравить бразильца с новым назначением, а тот начал обсуждать трансфер аргентинца.

Однако, сейчас до официального предложения еще далеко. Милан вынужден будет продать игроков, чтобы выручить средства на покупку форварда "зебр". Отметим, что в сезоне 2017/18 Гонсало Игуаин провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 16 мячей.

Теги
Трансферы Чемпионата Италии Джузеппе Маротта Леонардо Араужо Леонардо Араужо Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Милан Милан Италия Трансферы Трансферы Милана Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
48
мин
Черноморец
19:00
Олимпик
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук