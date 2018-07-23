Игуаин остается целью Милана

Несмотря на смену руководства итальянский Милан продолжает переговоры с туринским Ювентусом по трансферу форварда Гонсало Игуаина.

Аргентинский нападающий продолжает находиться в сфере интересов Милана, уверяет Sky Italia.

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По информации издания, исполнительный директор Юве Джузеппе Маротта обсудил возможный переход Игуаина с Леонардо, который вскоре станет одним из директоров "россонери". Босс туринцев якобы позвонил, чтобы поздравить бразильца с новым назначением, а тот начал обсуждать трансфер аргентинца.

Однако, сейчас до официального предложения еще далеко. Милан вынужден будет продать игроков, чтобы выручить средства на покупку форварда "зебр". Отметим, что в сезоне 2017/18 Гонсало Игуаин провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 16 мячей.